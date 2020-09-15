Австрия и Украина по-разному видят ход строительства Северного потока-2

Австрия и Украина имеют разные взгляды на строительство газопровода Северный поток-2.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Я хотел бы сказать, что как и я, так и президент Украины возможно немного под другим углом рассматриваем строительство Nord Stream-2, потому что мы считаем, конечно, что диверсификация в экономике — это всегда положительный фактор, и использование различных маршрутов для транспортировки энергоносителей, — сказал Курц.

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Также он отметил, что всегда рядом с политическим аспектом является и экономический аспект.

Однако Курц отметил, что уже говорил с Зеленским в этом лично и считает, что между друзьями стоит говорить на любые темы.

В то же время президент США Дональд Трамп поддерживает идею остановки проекта Северный поток-2 из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Американский лидер напомнил, что еще до инцидента с Навальным выступал за отказ от строительства газопровода в обход Украины.