Австрія і Україна по-різному бачать будівництво Північного потоку-2

Австрія і Україна мають різні погляди на будівництво газопроводу Північний потік-2.

Про це заявив канцлер Австрії Себастіан Курц на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

– Я хотів би сказати, що як і я, так і пан президент України можливо трохи під іншим кутом розглядаємо будівництво Nord Stream-2, тому що ми вважаємо, звичайно, що диверсифікація в економіці – це завжди позитивний фактор, і використання різних маршрутів для транспортування енергоносіїв, – сказав Курц.

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Також він зауважив, що завжди поруч з політичним аспектом є і економічний аспект.

Однак Курц відзначив, що вже говорив із Зеленським щодо цього особисто та вважає, що між друзями варто говорити на будь-які теми.

Водночас президент США Дональд Трамп підтримує ідею зупинки проекту Північний потік-2 через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Американський лідер нагадав, що ще до інциденту з Навальним виступав за відмову від будівництва газопроводу в обхід України.