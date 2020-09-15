Почему растет курс доллара — объяснение главы Совета НБУ

Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин объяснил, почему продолжается рост курса доллара к гривне на межбанке.

Бизнес заключает соглашения с поставками валюты вперед, написал он на своей странице в Facebook.

В последние дни лета на межбанковском рынке увеличился спрос на безналичную иностранную валюту со стороны клиентов банков.

— Это может свидетельствовать об усилении девальвационных ожиданий экономических субъектов на фоне неопределенности с распространением коронавируса и возможности введения новых ограничений экономической активности в Украине, — пишет он.

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Как повлияет курс валют

Инфляция

Ослабление курса гривны не будет иметь существенного влияния на усиление инфляционного давления, несмотря на подавленность совокупного спроса в экономике.

Экономическая активность

Девальвация гривны будет нейтрально влиять на экономическую активность. Незначительно на это повлияет приток валюты в отечественных экспортеров.

Внешняя торговля

В среднесрочной перспективе обесценивание курса гривны будет иметь положительный эффект на выравнивание баланса торговли товарами. Но его краткосрочный эффект будет умеренным, учитывая доминирующую роль доллара в ценообразовании на товары и услуги.

Государственные финансы

Переоценка балансовой стоимости государственного долга не скажется на способности государства осуществлять долговые выплаты по гривневым и валютным заимствованиям.

Остаток средств в иностранной валюте на счетах правительства является достаточным для осуществления всех запланированных выплат.

Банковский сектор

Банки придерживаются нормативов общей открытой валютной позиции (длинной и короткой) и со значительным запасом прочности выполняют нормативы коэффициентов покрытия ликвидности во всех валютах.

Ослабление курса гривны окажет положительное влияние на увеличение поступлений в государственный бюджет таможенных пошлин в иностранной валюте, сумма которых пересчитывается по официальному курсу НБУ.

Кроме того, в условиях плавающего обменного курса гривны, ослабление курса гривны к иностранным валютам будет способствовать сбалансированию макроэкономических показателей.

Курс доллара в Украине на 2021

Кабинет министров показал 14 сентября проект закона о государственном бюджете на 2021 год.

Согласно документу, среднегодовой курс доллара на 2021 год составляет 29,1 грн/$.

По словам министра финансов Сергея Марченко, курс согласован с Национальным банком Украины.

Источник: Богдан Данилишин