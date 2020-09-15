Чому зростає курс долара – пояснення голови Ради НБУ

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин пояснив, чому триває зростання курсу долара до гривні на міжбанку.

Бізнес укладає угоди з поставками валюти наперед, написав він на своїй сторінці у Facebook.

В останні дні літа на міжбанківському ринку збільшився попит на безготівкову іноземну валюту з боку клієнтів банків.

– Це може свідчити про посилення девальваційних очікувань економічних суб’єктів на тлі невизначеності із поширенням коронавірусу та можливості запровадження нових обмежень економічної активності в Україні, – зазначив він.

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На що вплине курс валют

Інфляція

Послаблення курсу гривні не матиме суттєвого впливу на посилення інфляційного тиску, зважаючи на пригніченість сукупного попиту в економіці.

Економічна активність

Девальвація гривні матиме близький до нейтрального вплив на економічну активність. Незначно на це вплине приплив валюти у вітчизняних експортерів.

Зовнішня торгівля

У середньостроковій перспективі знецінення курсу гривні матиме позитивний ефект на вирівнювання балансу торгівлі товарами. Але його короткостроковий ефект буде помірним, зважаючи на домінуючу роль долара у ціноутворенні на товари і послуги.

Державні фінанси

Переоцінка балансової вартості державного боргу не позначиться на здатності держави здійснювати боргові виплати за гривневими та валютними запозиченнями.

Залишок коштів в іноземній валюті на рахунках уряду є достатнім для здійснення всіх запланованих виплат.

Банківський сектор

Банки дотримуються нормативів загальної відкритої валютної позиції (довгої та короткої) та зі значним запасом міцності виконують нормативи коефіцієнтів покриття ліквідності в усіх валютах.

Послаблення курсу гривні матиме позитивний вплив на збільшення надходжень до державного бюджету митних зборів в іноземній валюті, сума яких перераховується за офіційним курсом НБУ.

Крім того, в умовах плаваючого обмінного курсу гривні, послаблення курсу гривні до іноземних валют сприятиме збалансуванню макроекономічних показників.

Курс долара в Україні на 2021 рік

Кабінет міністрів показав 14 вересня проект закону про державний бюджет на 2021 рік.

Згідно з документом, середньорічний курс долара на 2021 рік становить 29,1 грн/$.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, курс узгодженний з Національним банком України.

Джерело: Богдан Данилишин