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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ снова ослабил гривну: курс валют на 15 сентября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 15 сентября.

Так, регулятор ослабил гривну до 28 грн за один доллар. К слову, американская валют так дорого стояла последний раз в разгар коронакризиса. Выше официальный курс был только 31 марта — 28,0615 грн/$.

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НБУ на 15 сентября установил курс доллара на уровне 28,0003 грн/$, а это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем (27,9003 грн/$).

Курс валют на 15 сентября:

  • $1 — 28,0003 грн;
  • €1 — 33,2476 грн;
  • 1 польский злотый — 7,4703 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7104 грн.

Курс валют на 15 сентября

Курс доллара в Украине на 2021 год

Кабинет министров 14 сентября направил на рассмотрение Верховной Раде проект закона О государственном бюджете на 2021 год.

Согласно документу, среднегодовой курс доллара на 2021 год составляет 29,1 грн/$.

По словам министра финансов Сергея Марченко, курс доллара согласован с Национальным банком Украины.

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