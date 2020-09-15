Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 15 сентября.
Так, регулятор ослабил гривну до 28 грн за один доллар. К слову, американская валют так дорого стояла последний раз в разгар коронакризиса. Выше официальный курс был только 31 марта — 28,0615 грн/$.
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НБУ на 15 сентября установил курс доллара на уровне 28,0003 грн/$, а это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем (27,9003 грн/$).
Курс валют на 15 сентября:
- $1 — 28,0003 грн;
- €1 — 33,2476 грн;
- 1 польский злотый — 7,4703 грн;
- 10 российских рублей — 3,7104 грн.
Курс доллара в Украине на 2021 год
Кабинет министров 14 сентября направил на рассмотрение Верховной Раде проект закона О государственном бюджете на 2021 год.
Согласно документу, среднегодовой курс доллара на 2021 год составляет 29,1 грн/$.
По словам министра финансов Сергея Марченко, курс доллара согласован с Национальным банком Украины.