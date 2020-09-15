Грозит ли Украине отмена безвиза с ЕС — ответ Кулебы

Не существует никаких угроз безвизовому режиму Украины с ЕС.

Об этом во время Свободы слова на ICTV заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

— Я хочу очень четко заявить, что нет никаких угроз безвизу с ЕС, — отметил Клуба.

Также он отметил, что не слышал от международных партнеров претензий из-за разрушения антикоррупционной системы Украины.

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— Безусловно, мы говорим с нашими партнерами, разговариваем по всем вопросам, и не только относительно борьбы с коррупцией, но и по реформам в целом, но какого-то желтого, не говоря уже о красном свете, который нам выставляют, говорить не приходится. Есть нормальный диалог, — добавил министр.

Причиной слухов стали сообщения в СМИ, что международные партнеры негативно относятся к разрушению актикоррупционной инфраструктуры в Украине, в частности к решению КСУ относительно директора НАБУ Артема Сытника.

28 августа Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признает неконституционным указ от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).