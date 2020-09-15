Чи загрожує Україні скасування безвізу з ЄС – відповідь Кулеби

Не існує ніяких загроз безвізовому режиму України з ЄС.

Про це під час Свободи слова на ICTV заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

– Я хочу дуже чітко заявити, що немає ніяких загроз безвізу з ЄС, – зазначив Клубу.

Також він зазначив, що не чув від міжнародних партнерів претензій щодо руйнування антикорупційної системи України.

Читайте: Україна хоче досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом – Кулеба

– Безумовно, ми говоримо з нашими партнерами, і не тільки щодо боротьби з корупцією, а й щодо реформ загалом. Проте якогось жовтого, не кажучи вже про червоне світло, який би нам виставляли, годі й казати. Є нормальний діалог, – додав міністр.

Причиною чуток стали повідомлення в ЗМІ, що міжнародні партнери негативно ставляться до руйнування актікоррупціонної інфраструктури в Україні, зокрема до рішення КСУ щодо директора НАБУ Артема Ситника.

28 серпня Конституційний суд України оприлюднив рішення, яким визнає неконституційним указ від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ).