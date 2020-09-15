Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Киевом о зеленом коридоре для хасидов, застрявших на белорусско-украинской границе.

В то же время, по словам пресс-секретаря президента Беларуси, они готовы взять на себя организационные вопросы — автобусы, на которых паломников доставят в Умань для празднования иудейского нового года Рош га-Шана на могиле цадика Нахмана, и обратно, а потом в аэропорт для отправки домой.

— Все эти функции наша страна готова взять на себя и, безусловно, организовать процесс максимально безопасно, в частности для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью Covid-19 это никак не повлияло, — сказала Наталья Эйсмонт.

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Хасиды блокируют границу Украины с Беларусью

Сотни паломников-хасидов пытаются попасть на территорию Украины через границу с Беларусью, несмотря на ограничения, введенные для иностранцев до 28 сентября.

По состоянию на 15 сентября блокирование границы продолжается.

Ежегодно хасиды прибывают в Украину для празднования нового года Рош га-Шана на могиле цадика Нахмана в Умани.

Источник: БЕЛТА