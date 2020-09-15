Олександр Лукашенко доручив уряду домовитися з Києвом про зелений коридор для хасидів, які застрягли на білорусько-українському кордоні.

Водночас, за словами прес-секретаря президента Білорусі, вони готові взяти на себе організаційні питання – автобуси, на яких паломників доставлять в Умань для святкування іудейського нового року Рош га-Шана на могилі цадика Нахмана, і назад, а потім в аеропорт для відправлення додому.

– Всі ці функції наша країна готова взяти на себе і, звичайно, організувати процес максимально безпечно, зокрема для того, щоб на ситуацію із захворюваністю на Covid-19 це ніяк не вплинуло, – сказала Наталя Ейсмонт.

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Хасиди блокують кордон України з Білоруссю

Сотні паломників-хасидів намагаються потрапити на територію України через кордон з Білоруссю, незважаючи на обмеження, введені для іноземців до 28 вересня.

Станом на 15 вересня блокування кордону триває.

Щороку хасиди прибувають в Україну для святкування нового року Рош га-Шана на могилі цадика Нахмана в Умані.

Джерело: БЕЛТА