Хасиду запретили въезд в Украину на 5 лет за незаконное пересечение границы

Пограничники задержали гражданина Израиля, который пытался незаконно попасть из Беларуси в Украину.
Мужчина 1978 года рождения по болотистой местности обошел пункт пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области надеясь, что его никто не заметит.
Однако нарушителя задержали, составили админпротокол, которым запретили въезд в Украину на пять лет. После этого мужчину принудительно вернули на сопредельную сторону.
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Между тем, кроме Черниговской области, пограничники наблюдают попытки групп иностранных граждан попасть на территорию Украины напротив пункта пропуска Дольск в Волынской области.
Иностранцы уже начали прибывать к линии государственной границы.
В связи с такой ситуацией, Госпогранслужба привлекла необходимое количество резервов для обеспечения соблюдения порядка на государственной границе и недопущения нарушений.
Хасиды на белорусско-украинской границе
Хасиды пытаются прорваться в Украину из Беларуси с утра 15 сентября. Для охраны пропускного пункта Новые Яриловичи, кроме пограничников и резерва, привлекли подразделения Нацполиции и Нацгвардии.
Госпогранслужба ожидает прибытия на границу Украины еще почти 4 тыс. хасидов.