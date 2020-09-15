Хасиду запретили въезд в Украину на 5 лет за незаконное пересечение границы

Пограничники задержали гражданина Израиля, который пытался незаконно попасть из Беларуси в Украину.

Мужчина 1978 года рождения по болотистой местности обошел пункт пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области надеясь, что его никто не заметит.

Однако нарушителя задержали, составили админпротокол, которым запретили въезд в Украину на пять лет. После этого мужчину принудительно вернули на сопредельную сторону.

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Между тем, кроме Черниговской области, пограничники наблюдают попытки групп иностранных граждан попасть на территорию Украины напротив пункта пропуска Дольск в Волынской области.

Иностранцы уже начали прибывать к линии государственной границы.

В связи с такой ситуацией, Госпогранслужба привлекла необходимое количество резервов для обеспечения соблюдения порядка на государственной границе и недопущения нарушений.

Хасиды на белорусско-украинской границе

Хасиды пытаются прорваться в Украину из Беларуси с утра 15 сентября. Для охраны пропускного пункта Новые Яриловичи, кроме пограничников и резерва, привлекли подразделения Нацполиции и Нацгвардии.

Госпогранслужба ожидает прибытия на границу Украины еще почти 4 тыс. хасидов.