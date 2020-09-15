ГПСУ ожидает прибытия на границу Украины еще почти 4 тыс. хасидов

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко обсудили состояние дел на границе с Беларусью в связи с массовым прибытием хасидов.

По официальной информации, по состоянию на утро вторника, 15 сентября, на линии границы со стороны Беларуси находится 690 граждан.

В ближайшие дни ГПСУ прогнозирует прибытие на линии границы:

Черниговской области — до 1 000 хасидов;

Житомирской области — до 700 хасидов;

Волынской области — 1 500 хасидов.

Отдельно в столицу Беларуси Минск прибудут три чартерных авиарейса — это еще около 600 человек.

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Руководство ГПСУ инициировало взаимодействие с Госпогранкомитетом Беларуси и Посольством Израиля в Украине.

Кроме привлечения резерва пограничников, проводится воздушный мониторинг участка белорусско-украинской границы в районе ПП Новые Яриловичи.

Ситуация на границе полностью контролируется.

Хасиды на белорусско-украинской границе

В ночь с 14 на 15 сентября несколько сотен хасидов пытались пересечь границу Украины со стороны Беларуси.

Для защиты границы в районе пропускного пункта Новые Яриловичи, кроме пограничников и резерва, также привлечены подразделения Нацполиции и Нацгвардии.

Несмотря на четкие разъяснения по карантину в Украине, которые распространяются на граждан иностранных государств, хасиды планируют попасть на празднование иудейского нового года Рош га-Шана на могиле цадика Нахмана в Умани.

Фото: ГПСУ