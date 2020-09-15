Хасиду заборонили вїзд в Україну на 5 років за незаконний перетин кордону

Прикордонники затримали громадянина Ізраїлю, який намагався незаконно потрапити з Білорусі в Україну.

Чоловік 1978 року народження болотистою місцевістю обійшов пункт пропуску Нові Яриловичі в Чернігівській області сподіваючись, що його ніхто не помітить.

Однак порушника затримали, склали адмінпротокол, яким заборонили в’їзду в Україну на п’ять років. Після цього чоловіка примусово повернули на суміжну сторону.

Читайте: Хасиди на кордоні: МЗС закликає не оформляти виїзд до України та поважати закон

Тим часом, крім Чернігівської області, прикордонники спостерігають спроби груп іноземних громадян потрапити на територію України навпроти пункту пропуску Дольськ у Волинській області.

Іноземці вже почали прибувати до лінії державного кордону.

У звязку з такою ситуацією, Держприкордонслужба залучила необхідну кількість резервів для забезпечення дотримання порядку на державному кордоні та недопущення порушень.

Хасиди на білорусько-українському кордоні

Хасиди намагаються прорватися до України з Білорусі від ранку 15 вересня. Для охорони пропускного пункту Нові Яриловичі, окрім прикордонників та резерву, залучили підрозділи Нацполіції та Нацгвардії.

Держприкордонслужба очікує на прибуття до кордону України ще майже 4 тис. хасидів.