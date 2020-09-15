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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ знову послабив гривню: курс валют на 15 вересня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 15 вересня.

Так, регулятор послабив гривню до 28 грн за один долар. До слова, американська валюта останній раз стільки коштувала у розпал коронакризи. Вище офіційний курс був лише 31 березня – 28,0615 грн/$.

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НБУ на 15 вересня встановив курс долара на рівні 28,0003 грн/$, а це на 10 копійок вище, якщо порівнювати з попереднім банківським днем (27,9003 грн/$).

Курс валют на 15 вересня:

  • $1 – 28,0003 грн;
  • €1 – 33,2476 грн;
  • 1 польський злотий – 7,4703 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7104 грн.

Курс валют на 15 сентября

Курс долара в Україні на 2021 рік

Кабінет міністрів 14 вересня направив на розгляд Верховної Ради проект закону Про державний бюджет на 2021 рік.

Згідно з документом, середньорічний курс долара на 2021 рік становить 29,1 грн/$.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, курс узгодженний з Національним банком України.

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