Національний банк України встановив офіційний курс валют на 15 вересня.

Так, регулятор послабив гривню до 28 грн за один долар. До слова, американська валюта останній раз стільки коштувала у розпал коронакризи. Вище офіційний курс був лише 31 березня – 28,0615 грн/$.

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НБУ на 15 вересня встановив курс долара на рівні 28,0003 грн/$, а це на 10 копійок вище, якщо порівнювати з попереднім банківським днем (27,9003 грн/$).

Курс валют на 15 вересня:

$1 – 28,0003 грн;

€1 – 33,2476 грн;

1 польський злотий – 7,4703 грн;

10 російських рублів – 3,7104 грн.

Курс долара в Україні на 2021 рік

Кабінет міністрів 14 вересня направив на розгляд Верховної Ради проект закону Про державний бюджет на 2021 рік.

Згідно з документом, середньорічний курс долара на 2021 рік становить 29,1 грн/$.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, курс узгодженний з Національним банком України.