Потребительская инфляция в августе 2020 до августа 2019 ускорилась с 2,4% до 2,5%, однако по сравнению с июлем снизились на 0,2%, то есть оставалась ниже целевого диапазона 5%. В Нацбанке объясняют это замедлением роста цен на продукты питания, в том числе за счет хорошего урожая овощей.

— Продолжался замедляться рост цен на продовольственные товары (до 3,3% г/г). В частности, низкими темпами дорожали большинство молочных и мучных изделий, продукты из рыбы и безалкогольные напитки. Это связано как с увеличением предложения, в том числе за счет импорта, так и с вялым спросом на более дорогие изделия и продукты не первой необходимости, — отмечают в НБУ.

В то же время замедлилось падение цен на непродовольственные товары — до 0,2%. Его причины — ослабление гривны в предыдущие месяцы и реализация отложенного спроса на отдельные товары со стороны потребителей.

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— Меньшими темпами падали цены на бытовую технику и электронику. Ускорился рост стоимости авто, лекарств и других медицинских товаров. Зато углубилось падение цен на другие товары не первой необходимости — одежду и обувь, посуду, домашний текстиль, — говорится в сообщении.

Прогноз инфляции на 2020

Минэкономики прогнозирует, что инфляция в 2020 году составит 5,9% в годовом измерении, то есть декабрь к декабрю.

В марте ведомство прогнозировало этот показатель на уровне 11,6%.