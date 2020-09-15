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Факти / Україна / Суспільство

Побиття Балуха: слідство розглядає чотири версії нападу

Слідство у справі побиття колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха розглядає чотири основні версії події:

  • нещасний випадок;
  • хуліганство;
  • помста;
  • умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Колишній політв’язень Кремля та журналіст Роман Сущенко заявив, що він уже дав свідчення у справі нанесення/отримання тяжких тілесних ушкоджень Володимиру Балуху.

Наразі судово-медична експертиза не завершена, а саме від неї залежить успіх розслідування. Ускладнює з’ясування важливих фізичних відомостей відсутність медичної карти Балуха, яка залишилась в окупованому Росією Криму.

Читайте: Стан Балуха залишається тяжким – Геращенко

Водночас поліція з’ясувала більшість обставин того вечора, знайшла свідків та провела необхідні слідчі дії.

– Успіх подальшого розслідування цілком залежить від стану здоров’я Володимира Балуха. Правоохоронці чекають, коли він прийде до тями і зможе свідчити, – зазначив Сущенко.

Побиття Балуха

Уночі 8 вересня жорстоко побили Володимира Балуха – колишнього політв’язня Кремля. До сьогодні він перебуває у тяжкому стані. У потерпілого була виявлена тяжка черепно-мозкова травма.

Джерело: Роман Сущенко

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