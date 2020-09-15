Рада ограничила сумму взыскания с должников по микрокредитам в Украине

Верховная Рада урегулировала сферу микрокредитования в Украине, приняв во втором чтении законопроект о кредитах на сумму менее одной минимальной зарплаты и о сделках, заключаемых на срок до одного месяца.

За законопроект №1109 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие закона Украины О потребительском кредитовании, проголосовали 310 нардепов.

Парламентарии расширили действие закона, который защищает права потребителей, на такие кредиты. Отныне людям, которые берут микрокредиты, обязаны сообщать обо всех условиях кредитования.

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Кроме того, документ ограничивает размер взыскания с должника по кредиту. Он ограничивается двойной суммой взятого кредита.

Также закон устанавливает, что перед заключением сделки потребитель должен предоставить согласие на передачу информации по этому кредиту хотя бы в одно бюро кредитных историй.

В законе также прописаны четкие требования к рекламе кредитных продуктов, что делает невозможным сознательное введение потребителя в заблуждение.

Документ вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, кроме двух подпунктов. Подпункт 1 пункта 2 начнет действовать через шесть месяцев, а подпункт 2 пункта 2 — с 1 января 2021 года.

Кредитный лимит на картах

С сентября банки должны информировать клиентов о кредитном лимите или его изменении.

Такое изменение внес Нацбанк.

Также банкам запрещено указывать лимит, частью которого являются собственные средства клиента.