Рада обмежила суму стягнення з боржників за мікрокредитами в Україні

Верховна Рада урегулювала сферу мікрокредитування в Україні, ухваливши у другому читанні законопроект про кредити на суму менше одніє мінімальної зарплатні та про угоди, які укладаються на строк до одного місяця.

За законопроект №1109 Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія закону України Про споживче кредитування, проголосували 310 нардепів.

Парламентарі розширили дію закону, який захищає права споживачів, на такі кредити. Відтепер людям, які беруть мікрокредити, зобов’язані повідомляти про всі умови кредитування.

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Крім того, документ обмежує розмір стягнення з боржника за кредитом. Він обмежується подвійною сумою взятого кредиту.

Також закон встановлює, що перед укладанням угоди споживач має надати згоду на передання інформації щодо цього кредиту хоча б в одне бюро кредитних історій.

У законі також прописані чіткі вимоги до реклами кредитних продуктів, що унеможливлює свідоме введення споживача в оману.

Документ набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, окрім двох підпунктів. Підпункт 1 пункту 2 буде чинним через шість місяців, а підпункт 2 пункту 2 – з 1 січня 2021 року.

Кредитний ліміт на картах

З вересня банки мають інформувати клієнтів про кредитний ліміт чи його зміну.

Таку зміну вніс Нацбанк.

Також фінустановам заборонено вказувати ліміт разом з власними коштами клієнта.