В Умани для безопасности во время празднования Рош-ха-Шана Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула специальный сводный отряд.

В его состав вошли 96 человек, среди которых силы пожарно-спасательных подразделений из разных районов Черкасской области, специалисты отделения водолазно-спасательных работ, группы пиротехнических работ и подводного разминирования, отделение радиационной, химической и биологической защиты, беспилотных летательных аппаратов и медицинской службы.

Также группу усилили 30 единицами специальной пожарно-спасательной техники.

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В местах проведения праздничных мероприятий на территории мемориального комплекса, а также в местах компактного проживания хасидов-паломников организовали дежурство четырех стационарных постов, а также установили пять контрольно-пропускных пунктов для проведения дезинфекции.











В Умани возле могилы цадика Нахмана развернули спецотряд ГСЧС / 3 фотографии

Кроме того, на период проведения религиозных обрядов на воде постоянно будет находиться лодка с водолазами, а на берегу — специальный стационарный водолазно-спасательный пос с медработниками.

Между тем хасиды продолжают массово прибыть к белорусско-украинской границе, чтобы попасть в Украину на празднование еврейского Нового года Рош-ха-Шана.

Госпогранслужба ожидает прибытия на границу Украины еще почти 4 тыс. хасидов.