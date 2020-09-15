В Умані для безпеки під час святкування Рош-ха-Шана Державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула спеціальний зведений загін.

До його складу увійшли 96 людей, серед яких сили пожежно-рятувальних підрозділів з різних районів Черкаської області, фахівці відділення водолазно-рятувальних робіт, групи піротехнічних робіт та підводного розмінування, відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту, безпілотних літальних апаратів і медичної служби.

Також групу підсилили 30 одиницями спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.

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У місцях проведення святкових заходів на території меморіального комплексу, а також в місцях компактного проживання хасидів-прочан організували чергування чотирьох стаціонарних постів, а також встановили п’ять контрольно-пропускних пунктів для проведення дезінфекції.











В Умані біля могили цадика Нахмана розгорнули спецзагін ДСНС / 3 фотографии

Крім того, на період проведення релігійних обрядів на воді постійно перебуватиме човен із водолазами, а на березі – спеціальний стаціонарний водолазно-рятувальний пос з медпрацівниками.

Тим часом хасиди продовжують масово прибувати до білорусько-українського кордону, щоб потрапити в Україну на святкування єврейського Нового року Рош-ха-Шана.

Держприкордонслужба очікує на прибуття до кордону України ще майже 4 тис. хасидів.