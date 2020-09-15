Верховная Рада не признала выборы президента Беларуси

Верховная Рада не признала президентские выборы в Беларуси. Голосование не было ни свободным, ни честным.

За это проголосовало 228 депутатов на заседании 15 сентября.

Верховная Рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными.

Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ и Совет Европы.

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— Все это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов президента Беларуси не отражают реального волеизъявления белорусских граждан, — говорится в документе.

Украина поддерживает суверенитет Беларуси и отвергает обвинения белорусской стороны в причастности страны к дестабилизации ситуации в Беларуси.

— Украина считает недопустимым любые намерения привлечь силы РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации в Беларуси. Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины, — говорится в заявлении.

ЕС не признает выборы в Беларуси

Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, ЕС продолжает считать, что выборы в августе были сфальсифицированы.

ЕС считает лучшим решением ситуации в Беларуси — новые президентские выборы. Они должны пройти под эгидой ОБСЕ.

Массовые митинги в Беларуси начались 9 августа, после выборов, на которых в шестой раз победил действующий глава Александр Лукашенко. Его оппонентка Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву.