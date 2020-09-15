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Факти / Україна / Політика

Верховна Рада не визнала вибори президента Білорусі

Верховна Рада не визнала президентські вибори у Білорусі. Голосування не було ані вільним, ані чесним.

За це проголосувало 228 депутатів на засіданні 15 вересня.

Верховна Рада України вважає, що президентські вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Вибори пройшли в умовах цілковитої відсутності змагальності між кандидатами, вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, Рада Європи.

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– Усе це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Білорусі не відображають реального волевиявлення білоруських громадян, – сказано в документі.

Верховна Рада не визнала вибори президента Білорусі

Україна підтримує суверенітет Білорусі і відкидає звинувачення білоруської сторони в причетності країни до дестабілізації ситуації в Білорусі.

– Україна вважає неприпустимим будь-які наміри залучити сили РФ та ОДКБ для врегулювання ситуації в Білорусі. Вважатимемо такий крок прямою загрозою для загальноєвропейської безпеки та безпеки України, – йдеться у заяві.

ЄС не визнає вибори у Білорусі

Євросоюз не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, ЄС продовжує вважати, що вибори в серпні були сфальсифіковані.

ЄС вважає найкращим вирішенням ситуації в Білорусі – нові президентські вибори. Вони мають пройти під егідою ОБСЄ.

Масові мітинги у Білорусі почалися 9 серпня, після виборів президента, на яких вшосте переміг чинний глава Олександр Лукашенко. Його опонентка Світлана Тихановська була вимушена виїхати до Литви.

Джерело: Верховна Рада

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