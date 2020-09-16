Почему хасиды застряли на границе и как это повлияет на отношения Украины и Израиля

Ситуация с хасидами на белорусско-укранской границе остается контролируемой, но напряженной. Дошло до того, что правительство было вынуждено закрыть пункт пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области.

Почему хасиды массово пытаются попасть в Украину и как получилось так, что они застряли на границе — читайте в нашем материале.

Почему для хасидов важно именно сейчас попасть в Украину?

Ежегодно тысячи паломников приезжают в город Умань (Черкасской области) на празднование иудейского нового года Рош ха-Шана. В этом году праздник приходится на 18-20 сентября.

Отмечать его принято на могиле верховного раввина-учителя, которым хасиды считают цадика Нахмана. Он в конце жизни переехал в Умань, где и был похоронен. Поэтому для каждого хасида важно хотя бы раз в жизни совершить паломничество на могилу учителя.

Почему паломников не пускают?

В предыдущие годы хасиды могли свободно приезжать на празднование. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса и ухудшения эпидситуации Украина запретила въезд иностранцам до 28 сентября. Пересечь границу разрешают только отдельным категориям лиц.

Соответствующее решение Кабмин принял еще 28 августа, чтобы это не стало неожиданностью ни для кого.

Очереди на украинский-белорусской границе

Пытаясь попасть в Украину, хасиды начали прибывать на белорусско-украинскую границу. Все началось 14 сентября, когда примерно 1,5 тыс. хасидов прибыли на приграничные с Украиной территории Беларуси.

В Офисе президента сообщили, что сегодня на границе застряли до 2 тыс. паломников, большинство которых приехали из Израиля.

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Какая ситуация в Умани

Несмотря на то, что празднование Рош ха-Шана приходится на осень, все же некоторые паломники начали приезжать в Украину еще летом. Поэтому, по словам мэра города Александра Цебрия, на территории города находятся 2,5 тыс. паломников-хасидов.

15 сентября в эфире одного из телеканалов он также сообщил, что в Умани уже 10 хасидов получили положительный результат теста на Covid-19, однако четверо из них во время повторного теста получили отрицательный результат.

По его словам, в дальнейшем паломников с легкой формой болезни будут размещать в отеле, который выделили брацлавские хасиды. Остальных при необходимости госпитализируют в инфекционное отделение городской больницы.

Всего в Умани 65 больных коронавирусом находятся на амбулаторном лечении, госпитализированы 26 пациентов. Под наблюдением семейных врачей находятся еще 410 человек.

Что говорит власть Израиля о ситуации

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за напряженной ситуации на границе.

В официальном письме он попросил пустить в Украину паломников, которые сейчас находятся на границе с Беларусью только на период Рош ха-Шана с учетом ограничений и с соблюдением всех санитарных норм.

Позиция Украины

МИД Украины призывает хасидов не оформлять выезд и уважать закон. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уже заявил, что паломников-хасидов фактически обманули и выманили у Беларусь, сообщив, что их якобы могут пропустить в Украину.

По его словам, такая ситуация возникла из-за того, что определенная группа лиц, которая хотела заработать на этом, ввела хасидов в заблуждение.

В Офисе президента также выступили с официальным заявлением, отметив, что власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают слухи, что украинская граница якобы открыта.

Поэтому власть призвали не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников и не создавать дополнительное напряжение.

В ответ Минск призвал Киев начать диалог с паломниками, а также уважать фундаментальные права человека, верующих, общепризнанные демократические нормы и следовать принципам гуманизма.

А в МИД даже отметили, что будут держать ситуацию на контроле.

Повлияет ли ситуация на отношения Украины и Израиля?

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, ситуация с хасидами на границе никоим образом не отразится на отношениях стран.

— Есть официальная позиция Израиля, который неоднократно обращался с просьбой запретить въезд паломникам в связи с коронавирусной болезнью. Украина в этом плане согласовала все свои действия с Израилем. Никаких претензий от тех же украинских еврейских организаций также не было. Кроме того, все было сделано четко, без нарушения прав человека.

Комментируя позицию президента Беларуси Александра Лукашенко, который поручил правительству договориться с Киевом о зеленом коридоре для хасидов, застрявших на границе, политолог отмечает, что это очень недружественный шаг.

— Он прекрасно знает, что Украина сейчас никого не пускает через границу, кроме отдельных категорий людей. Поэтому белорусские власти сознательно создали такую ​​ситуацию и поддерживали ложные слухи. При этом никакой негативной реакции мирового сообщества относительно этой ситуации не будет. Поскольку у Украины есть официальная позиция — борьба с коронавирусом.

Между тем в Умани для безопасности во время празднования Рош ха-Шана ГСЧС развернула специальный сводный отряд. В его состав вошли 96 человек.

Также группу усилили 30 единицами специальной пожарно-спасательной техники.