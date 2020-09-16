Чому хасиди застрягли на кордоні і як це вплине на відносини України та Ізраїлю

Ситуація з хасидами на білорусько-укранському кордоні залишається контрольованою, але напруженою. Дійшло до того, що уряд був вимушений закрити пункт пропуску Нові Яриловичі у Чернігівській області.

Чому хасиди масово намагаються потрапити в Україну і як вийшло так, що вони застрягли на кордоні – читайте в нашому матеріалі.

Чому для хасидів важливо саме зараз потрапити в Україну?

Щороку тисячі паломників приїжджають в місто Умань (Черкаської області) на святкування іудейського нового року Рош ха-Шану. Цьогоріч свято припадає на 18-20 вересня.

Відзначати його прийнято на могилі верховного рабина-вчителя, яким хасиди вважають цадика Нахмана. Він наприкінці життя переїхав в Умань, де і був похований. Тому для кожного хасида важливо хоча б раз у житті здійснити паломництво на могилу вчителя.

Чому паломників не пускають?

У попередні роки хасиди могли вільно приїжджати на святкування. Однак цьогоріч через пандемію коронавірусу і погіршення епідситуації Україна заборонила в’їзд іноземцям до 28 вересня. Перетнути кордон дозволяють тільки окремим категоріям осіб.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив ще 28 серпня, щоб це не стало ні для кого несподіванкою.

Черги на українсько-білоруському кордоні

Намагаючись потрапити в Україну, хасиди почали прибувати на білорусько-український кордон. Все почалося 14 вересня, коли приблизно 1,5 тис. хасидів прибули на прикордонні з Україною території Білорусі.

В Офісі президента повідомили, що на сьогодні на кордоні застрягли до 2 тис. паломників, більшість яких приїхали з Ізраїлю.

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Яка ситуація в Умані

Попри те, що святкування Рош ха-Шану припадає на осінь, все ж деякі паломники почали приїжджати в Україну ще влітку. Тому, за словами мера міста Олександра Цебрія, на території міста перебуває 2,5 тис. паломників-хасидів.

15 вересня в ефірі одного з телеканалів він також повідомив, що в Умані вже 10 хасидів отримали позитивний результат тесту на Covid-19, проте четверо з них під час повторного тесту отримали негативний результат.

За його словами, надалі паломників з легкою формою хвороби розміщуватимуть в готелі, який виділили брацлавські хасиди. Решту за потреби госпіталізують до інфекційного відділення міської лікарні.

Загалом в Умані 65 хворих на коронавірус перебувають на амбулаторному лікуванні, госпіталізовані 26 пацієнтів. Під наглядом сімейних лікарів перебувають ще 410 людей.

Що говорить влада Ізраїлю про ситуацію

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар’є Дері звернувся до президента України Володимира Зеленського через напружену ситуацію на кордоні.

В офіційному листі він попросив пустити в Україну паломників, які зараз перебувають на кордоні з Білоруссю, лише на період Рош ха-Шану з урахуванням обмежень і з дотриманням всіх санітарних норм.

Позиція України

МЗС України закликає хасидів не оформляти виїзд та поважати закон. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вже заявив, що паломників-хасидів фактично обманули і виманили у Білорусь, повідомивши, що їх нібито можуть пропустити в Україну.

За його словами, така ситуація виникла, через те, що певна група осіб, яка хотіла заробити на цьому, ввела хасидів в оману.

В Офісі президента також виступили із офіційною заявою, зазначивши, що влада Білорусі деякими своїми непродуманими заявами умисно чи неумисно підігріває чутки, що український кордон начебто відкритий.

Тому владу закликали не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників і не створювати додаткову напругу.

У відповідь Мінськ закликав Київ почати діалог з паломниками, а також поважати фундаментальні права людини, вірян, загальновизнані демократичні норми і слідувати принципам гуманізму.

А у МЗС навіть зазначили, що триматимуть ситуацію на контролі.

Чи вплине ситуація на відносини України та Ізраїлю?

На думку політолога Ігоря Рейтеровича, ситуація з хасидами на кордоні жодним чином не позначиться на відносинах країн.

– Є офіційна позиція Ізраїлю, який неодноразово звертався з проханням заборонити в’їзд паломникам у зв’язку з коронавірусною хворобою. Україна в цьому плані погоджувала всі свої дії з Ізраїлем. Жодних претензій від тих же українських єврейських організацій також не було. Крім того, все було зроблено чітко, без порушення прав людини.

Коментуючи позицію президента Білорусі Олександра Лукашенка, який доручив уряду домовитися з Києвом про зелений коридор для хасидів, які застрягли на кордоні, політоголог зазначає, що це дуже недружній крок.

– Він прекрасно знає, що Україна наразі нікого не пускає через кордон, крім окремих категорій людей. Тому білоруська влада свідомо створила таку ситуацію і підтримувала неправдиві чутки. При цьому жодної негативної реакції світового товариства щодо цієї ситуації не буде. Оскільки в України є офіційна позиція – боротьба з коронавірусом.

Тим часом в Умані для безпеки під час святкування Рош ха-Шана ДСНС розгорнула спеціальний зведений загін. До його складу увійшли 96 людей.

Також групу підсилили 30 одиницями спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.