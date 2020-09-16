Депутаты продлили мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам

Депутаты поддержали предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении моратория на запрет на взыскание имущества по валютным ипотечным кредитам.
За это проголосовало 297 народных депутатов на заседании 16 сентября.
Законопроектом №3640 мораторий продлили на шесть месяцев.
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Закон 10 августа ветировал глава государства Владимир Зеленский и предоставил свои предложения к закону.
В Украине 13 тыс. человек приняли такие кредиты. 95% из них не выплачены.
Согласно мораторию, жилье не может быть отчуждено у гражданина, если это единственное место проживания, если общая площадь жилья составляет не более 140 кв.м. для квартиры и 240 кв.м для дома.
Рада урегулировала микрокредитования
Верховная Рада ограничила сумму взыскания с должников за микрокредитам в Украине. Отныне людям, которые берут микрокредиты, обязаны сообщать обо всех условиях кредитования.
Документ ограничивает размер взыскания с должника по кредиту. Он ограничивается двойной суммой взятого кредита.