Депутати продовжили мораторій на стягнення майна за валютними кредитами

Депутати підтримали пропозицію президента України Володимира Зеленського про продовження мораторію на заборону на стягнення майна за валютними іпотечними кредитами.

За це проголосувало 297 народних депутатів на засіданні 16 вересня.

Законопроектом №3640, мораторій продовжили на шість місяців.

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Закон 10 серпня ветував глава держави Володимир Зеленський і надав свої пропозиції до закону.

В Україні 13 тис. людей взяли такі кредити. 95% з них не виплачені.

Відповідно до мораторію, житло не може бути відчужене у громадянина, якщо це єдине його місце проживання, якщо загальна площа житла становить не більше 140 кв.м. для квартири і 240 кв.м для будинку.

Рада врегулювала мікрокредитування

Верховна Рада обмежила суму стягнення з боржників за мікрокредитами в Україні. Відтепер людям, які беруть мікрокредити, зобов’язані повідомляти про всі умови кредитування.