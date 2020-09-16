PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Депутати продовжили мораторій на стягнення майна за валютними кредитами

Депутати підтримали пропозицію президента України Володимира Зеленського про продовження мораторію на заборону на стягнення майна за валютними іпотечними кредитами.

За це проголосувало 297 народних депутатів на засіданні 16 вересня.

Законопроектом №3640, мораторій продовжили на шість місяців.

Читайте: Нацбанк змінює правила кредитних лімітів на картках

Закон 10 серпня ветував глава держави Володимир Зеленський і надав свої пропозиції до закону.

В Україні 13 тис. людей взяли такі кредити. 95% з них не виплачені.

Відповідно до мораторію, житло не може бути відчужене у громадянина, якщо це єдине його місце проживання, якщо загальна площа житла становить не більше 140 кв.м. для квартири і 240 кв.м для будинку.

Рада врегулювала мікрокредитування

Верховна Рада обмежила суму стягнення з боржників за мікрокредитами в Україні. Відтепер людям, які беруть мікрокредити, зобов’язані повідомляти про всі умови кредитування.

Документ обмежує розмір стягнення з боржника за кредитом. Він обмежується подвійною сумою взятого кредиту.

Джерело: Верховна Рада

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка