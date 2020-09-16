Хасиды на границе: Офис президента просит Беларусь не создавать напряжение

Сейчас на белорусско-украинской границе находятся до 2 тыс. паломников-хасидов. Большинство из них прибыли из Израиля, поверив слухам о том, что украинская граница якобы открыта.

В Офисе президента сообщили, что таким образом власти Беларуси непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревает эти слухи и призвали прекратить создавать дополнительное напряжение.

— Призываем белорусские власти не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев, — сообщили в ОП.

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Также паломникам напомнили, что Украина была вынуждена принять решение о закрытии государственной границы для иностранцев из-за существенного ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Кроме того, на территории Украины остаются в силе строгие карантинные ограничения, которые делают невозможным проведение массовых мероприятий, в частности религиозного характера.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Киевом о зеленом коридоре для хасидов, застрявших на белорусско-украинской границе.

По его словам, белорусская сторона готова взять на себя необходимые организационные вопросы.