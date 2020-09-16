Хасиди на кордоні: Офіс президента просить Білорусь не створювати напругу

Наразі на білорусько-українському кордоні перебувають до 2 тис. паломників-хасидів. Більшість із них прибули з Ізраїлю, повіривши чуткам про те, що український кордон нібито відкритий.

В Офісі президента повідомили, що у такий спосіб влада Білорусі непродуманими заявами умисно чи неумисно підігріває ці чутки і закликали припинити створювати додаткову напругу.

– Закликаємо білоруську владу не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити у них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий для іноземців, – повідомили в ОП.

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Також паломникам нагадали, що Україна була змушена ухвалити рішення про закриття державного кордону для іноземців через суттєве погіршення ситуації з поширенням коронавірусу.

Крім того, на території нашої держави залишаються чинними суворі карантинні обмеження, які роблять неможливим проведення масових заходів, зокрема релігійного характеру.

Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду домовитися з Києвом про зелений коридор для хасидів, які застрягли на білорусько-українському кордоні.

За його словами, білоруська сторона готова взяти на себе необхідні організаційні питання.