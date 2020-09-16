PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин расширил возможности э-паспорта в Дії: где можно использовать

Кабинет министров внес изменения в постановление о применении отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте в форме карты и в загранпаспорте.

Где можно использовать э-паспорт:

  • предоставления услуг почтовой связи;
  • проведения банковских операций;
  • подтверждения возраста во время приобретения пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин или табачных изделий;
  • предоставления услуг по медицинскому обслуживанию;
  • предоставления гостиничных услуг;
  • предоставления телекоммуникационных услуг;
  • предъявления по требованию уполномоченного лица во время посещения административных зданий;
  • предоставления административных услуг;
  • возврата уплаченных за товар средств

Также после завершения карантина украинцы смогут активно пользоваться э-паспортами во время поездок железнодорожным и воздушным транспортом.

Читайте: Приложение Дія: безопасно ли хранить данные в кабинете гражданина

Весной этого года в приложении Дія также появилась автогражданка к водительским правам и техпаспорту. Благодаря этому для водителей в Дії доступен полный комплекс: удостоверение водителя, техпаспорт и автогражданка.

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх