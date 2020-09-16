Кабинет министров внес изменения в постановление о применении отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте в форме карты и в загранпаспорте.
Где можно использовать э-паспорт:
- предоставления услуг почтовой связи;
- проведения банковских операций;
- подтверждения возраста во время приобретения пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин или табачных изделий;
- предоставления услуг по медицинскому обслуживанию;
- предоставления гостиничных услуг;
- предоставления телекоммуникационных услуг;
- предъявления по требованию уполномоченного лица во время посещения административных зданий;
- предоставления административных услуг;
- возврата уплаченных за товар средств
Также после завершения карантина украинцы смогут активно пользоваться э-паспортами во время поездок железнодорожным и воздушным транспортом.
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Весной этого года в приложении Дія также появилась автогражданка к водительским правам и техпаспорту. Благодаря этому для водителей в Дії доступен полный комплекс: удостоверение водителя, техпаспорт и автогражданка.