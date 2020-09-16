Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті у формі картки та у закордонному паспорті.
Де можна використати е-паспорт:
- надання послуг поштового зв’язку;
- проведення банківських операцій;
- підтвердження віку під час придбання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин або тютюнових виробів;
- надання послуг з медичного обслуговування;
- надання готельних послуг;
- надання телекомунікаційних послуг;
- пред’явлення на вимогу уповноваженої особи під час відвідування адміністративних будівель;
- надання адміністративних послуг;
- повернення сплачених за товар коштів.
Також після завершення карантину українці зможуть активно користуватися е-паспортами під час поїздок залізничним або повітряним транспортом.
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