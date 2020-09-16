Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті у формі картки та у закордонному паспорті.

Де можна використати е-паспорт:

надання послуг поштового зв’язку;

проведення банківських операцій;

підтвердження віку під час придбання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин або тютюнових виробів;

надання послуг з медичного обслуговування;

надання готельних послуг;

надання телекомунікаційних послуг;

пред’явлення на вимогу уповноваженої особи під час відвідування адміністративних будівель;

надання адміністративних послуг;

повернення сплачених за товар коштів.

Також після завершення карантину українці зможуть активно користуватися е-паспортами під час поїздок залізничним або повітряним транспортом.

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Навесні цього року в додатку Дія також з’явилася автоцивілка до водійських прав і техпаспорта. Завдяки цьому для водіїв у Дії доступний повний комплекс: посвідчення водія, техпаспорт та автоцивілка.