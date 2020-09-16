PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кабмін розширив можливості е-паспорта у Дії: де можна використати

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті у формі картки та у закордонному паспорті.

Де можна використати е-паспорт:

  • надання послуг поштового зв’язку;
  • проведення банківських операцій;
  • підтвердження віку під час придбання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин або тютюнових виробів;
  • надання послуг з медичного обслуговування;
  • надання готельних послуг;
  • надання телекомунікаційних послуг;
  • пред’явлення на вимогу уповноваженої особи під час відвідування адміністративних будівель;
  • надання адміністративних послуг;
  • повернення сплачених за товар коштів.

Також після завершення карантину українці зможуть активно користуватися е-паспортами під час поїздок залізничним або повітряним транспортом.

Читайте: Додаток Дія: чи безпечно зберігати дані у кабінеті громадянина

Навесні цього року в додатку Дія також з’явилася автоцивілка до водійських прав і техпаспорта. Завдяки цьому для водіїв у Дії доступний повний комплекс: посвідчення водія, техпаспорт та автоцивілка.

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх