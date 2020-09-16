Бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха ввели в состояние медикаментозной комы, поскольку он приходил в себя и пытался сорвать повязку с головы.

Об этом сообщил журналист Роман Сущенко.

— Балух в тяжелом состоянии, он введен в бессознательное медикаментозное состояние, поскольку когда приходил в себя, пытался сорвать повязку с головы. Врачи, чтобы он не повторил этот шаг, приняли такое решение.

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Также Роман Сущенко напомнил, что правоохранители рассматривают четыре версии избиения Владимира Балуха, но характер нанесения травм указывает, что это были умышленные физические действия двух или трех человек.

Избиение Балуха

Ночью 8 сентября Владимира Балуха жестоко избили. У него сломана рука, ключица, а также черепно-мозговая травма. Недавно Владимир Балух перенес операцию на голове, ему удалили гематому.

Правоохранители уже заявили о создании следственной группы из опытнейших и высококвалифицированных работников, которые устанавливают все обстоятельства избиения Балуха.

Источник: Общественное радио