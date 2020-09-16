Колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха ввели в стан медикаментозної коми, оскільки він приходив до тями і намагався зірвати пов’язку з голови.

Про це повідомив журналіст Роман Сущенко.

– Балух у тяжкому стані, його введено у несвідомий медикаментозний стан, оскільки коли приходив до тями, намагався зірвати пов’язку з голови. Лікарі, щоб він не повторив цей крок, ухвалили таке рішення.

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Також Роман Сущенко нагадав, що правоохоронці розглядають чотири версії побиття Володимира Балуха, але характер нанесення травм вказує, що це були умисні фізичні дії двох або трьох осіб.

Побиття Балуха

Вночі 8 вересня Володимира Балуха жорстоко побили. У нього зламана рука, ключиця, а також черепно-мозкова травма. Нещодавно Володимир Балух переніс операцію на голові, йому видалили гематому.

Правоохоронці вже заявили про створення слідчої групи з найдосвідченіших та висококваліфікованих працівників, які встановлюють усі обставини побиття Балуха.

Джерело: Громадське радіо