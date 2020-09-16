Теперь е-РНУКНП официально является цифровым аналогом бумажного налогового номера. Правительство на заседании 16 октября внесло изменения в соответствующее постановление.

Этим же документом Кабмин утвердил механизм использования электронных копий документов в приложении Дія.

Где можно воспользоваться цифровыми документами в смартфоне:

услуги почтовой связи;

банковские операции;

кассы супермаркетов;

медицинские услуги;

административные услуги;

возврат средств, уплаченных за товар.

То есть теперь торговые сети, почтовые отделения, банки и сервисы смогут принимать цифровые документы.

Читайте: Приложение Дія: безопасно ли хранить данные в кабинете гражданина

Пока цифровой налоговый номер и электронные копии документов доступны только в версии приложения Дія 2.0 для бета-тестировщиков, но вскоре их запустят для всех.

Использование е-паспорта в Дії

Кабмин также расширил возможности е-паспорта в приложении Дія. Им можно воспользоваться на почте, в банке, в магазине, в гостинице, когда надо вернуть деньги за оплаченный за товар и тому подобное.

А после завершения карантина украинцы смогут пользоваться е-паспортами во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом.