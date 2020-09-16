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Факты / Украина

В Дії разрешили использование электронных копий документов

Теперь е-РНУКНП официально является цифровым аналогом бумажного налогового номера. Правительство на заседании 16 октября внесло изменения в соответствующее постановление.

Этим же документом Кабмин утвердил механизм использования электронных копий документов в приложении Дія.

Где можно воспользоваться цифровыми документами в смартфоне:

  • услуги почтовой связи;
  • банковские операции;
  • кассы супермаркетов;
  • медицинские услуги;
  • административные услуги;
  • возврат средств, уплаченных за товар.

То есть теперь торговые сети, почтовые отделения, банки и сервисы смогут принимать цифровые документы.

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Пока цифровой налоговый номер и электронные копии документов доступны только в версии приложения Дія 2.0 для бета-тестировщиков, но вскоре их запустят для всех.

Использование е-паспорта в Дії

Кабмин также расширил возможности е-паспорта в приложении Дія. Им можно воспользоваться на почте, в банке, в магазине, в гостинице, когда надо вернуть деньги за оплаченный за товар и тому подобное.

А после завершения карантина украинцы смогут пользоваться е-паспортами во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом.

Источник: Министерство цифровой трансформации

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