Відтепер е-РНОКПП офіційно є цифровим аналогом паперового податкового номера. Уряд на засіданні 16 жовтня вніс зміни до відповідної постанови.

Де можна скористатися цифровими документами у смартфоні:

послуги поштового зв’язку;

банківські операції;

каси супермаркетів;

медичні послуги;

адміністративні послуги;

повернення коштів, сплачених за товар.

Тобто тепер торгові мережі, поштові відділення, банки та сервіси зможуть приймати цифрові документи.

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Поки цифровий податковий номер та електронні копії документів доступні лише у версії додатку Дія 2.0 для бета-тестувальників, але незабаром їх запустять для всіх.

Використання е-паспорта у Дії

Кабмін також розширив можливості е-паспорта у додатку Дія. Ним можна скористатися на пошті, у банку, в магазині, в готелі, коли треба повернути кошти за сплачений за товар тощо.

А після завершення карантину українці зможуть користуватися е-паспортами під час поїздок залізничним або повітряним транспортом.