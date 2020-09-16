За Кернесом в Харьков прибыл самолет, которым перевозили в Германию Навального

В среду вечером в аэропорт Харькова прибыл медицинский борт, перевозивший в Германию российского оппозиционера Алексея Навального.
Самолет с бортовым номером D-AFAD принадлежит компании, которая занимается медицинскими перевозками.
Также недавно в Германии самолет с таким же номером перевозил и Навального после отравления.
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По информации СМИ, в среду, 16 сентября, мэр Харькова Геннадий Кернес должен отправиться из аэропорта. У терминала наблюдаются машины скорой и автомобили с номерами 0202, которыми пользуется все окружение Кернеса.
Факты ICTV пытаются получить официальное подтверждение информации о транспортировке Кернеса в Германию.
Информация о состоянии здоровья мэра Харькова не разглашается. Однако пресс-секретарь Кернеса в комментариях отмечает, что состояние здоровья и диагноз — врачебная тайна.
15 сентября у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвердили коронавирус и воспаление легких.
В тот же день он на своей странице в Facebook поблагодарил всех неравнодушных к его здоровью и пообещал, что очень скоро начнет выздоравливать.
14 сентября СМИ сообщили, что якобы Кернес впал в кому. Но пресс-служба Харьковского городского совета опровергла эту информацию.