За Кернесом в Харьков прибыл самолет, которым перевозили в Германию Навального

В среду вечером в аэропорт Харькова прибыл медицинский борт, перевозивший в Германию российского оппозиционера Алексея Навального.

Самолет с бортовым номером D-AFAD принадлежит компании, которая занимается медицинскими перевозками.

Также недавно в Германии самолет с таким же номером перевозил и Навального после отравления.

Читайте: Харьков не будет останавливать метро и транспорт из-за красной зоны карантина — Кернес

По информации СМИ, в среду, 16 сентября, мэр Харькова Геннадий Кернес должен отправиться из аэропорта. У терминала наблюдаются машины скорой и автомобили с номерами 0202, которыми пользуется все окружение Кернеса.

Факты ICTV пытаются получить официальное подтверждение информации о транспортировке Кернеса в Германию.

Информация о состоянии здоровья мэра Харькова не разглашается. Однако пресс-секретарь Кернеса в комментариях отмечает, что состояние здоровья и диагноз — врачебная тайна.

15 сентября у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвердили коронавирус и воспаление легких.

В тот же день он на своей странице в Facebook поблагодарил всех неравнодушных к его здоровью и пообещал, что очень скоро начнет выздоравливать.

14 сентября СМИ сообщили, что якобы Кернес впал в кому. Но пресс-служба Харьковского городского совета опровергла эту информацию.