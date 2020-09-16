За Кернесом у Харків прибув літак, яким перевозили до Німеччини Навального – ЗМІ

В середу ввечері в аеропорт Харкова прибув медичний борт, що перевозив до Німеччини російського опозиціонера Олексія Навального.

Літак з бортовим номером D-AFAD належить компанії, яка займається медичними перевезеннями.

Також нещодавно до Німеччини літак с таким самим номером перевозив і Навального після отруєння.

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За інформацією ЗМІ, у середу, 16 вересня, мер Харкова Генадій Кернес має відправитися з аеропорту. Біля терміналу спостерігаються машини швидкої та автомобілі з номерами 0202, якими користується все оточення Кернеса.

Факти ICTV намагаються отримати офіційне підтвердження інформації про транспортування Кернеса в Німеччину.

Інформація про стан здоров’я мера Харкова не розголошується. Однак прес-секретар Кернеса у коментарях зазначає, що стан здоров’я та діагноз – лікарська таємниця.

15 вересня у мера Харкова Геннадія Кернеса підтвердили коронавірус і запалення легенів.

Того ж дня він на своїй сторінці у Facebook подякував усім небайдужим до його здоров’я та пообіцяв, що дуже скоро почне одужувати.

14 вересня ЗМІ повідомили, что нібито Кернес впав у кому. Але прес-служба Харківської міської ради спростувала цю інформацію.