Будет очень больно: Зеленский резко отреагировал на взятку для Юрченко

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый чиновник, министр и депутат должен запомнить, что любой, кто причастен к коррупционным схемам, получит наказание.

— Когда мы шли на выборы, то обещали народу, что старые коррумпированные времена закончатся. Почему до сих пор кто-то считает, что он лично может попытаться стать исключением из этого обещания и вести себя столь вызывающе? Хочу, чтобы все должностные лица, все депутаты внимательно еще раз посмотрели на себя, на свои дела и запомнили — за взяточничество будет очень больно.

Кроме того, глава государства надеется, что НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис генпрокурора будут работать значительно быстрее и продуктивнее для того, чтобы разоблачать деятельность коррупционеров во власти.

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Он также отметил, что требует от правоохранительных органов и реальных приговоров.

— Не раз в месяц демонстрировать нам громкое дело, а системно, изо дня в день, максимально напрягая свои возможности, показывать результат, — добавил Зеленский.

Скандал с нардепом Юрченко

13 сентября НАБУ объявило о подозрении помощнику нардепа от Слуги народа Александра Юрченко. Якобы он должен был передать взятку за правки в законопроект, связанный с бытовыми отходами.

15 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения помощнику нардепа в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 000 552 грн залога.

В то же время народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук сообщила, что считает, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение самому нардепу Александру Юрченко.

Хотя накануне Венедиктова заявляла, что для этого нужны доказательства, поскольку без установления факта использования служебного положения и факта получения взятки сообщить о совершении преступления невозможно.