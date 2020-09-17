Буде дуже боляче: Зеленський різко відреагував на хабар для Юрченка

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен посадовець, міністр і депутат повинен запам’ятати, що будь-який чиновник, який причетний до корупційних схем, отримає покарання.

– Коли ми йшли на вибори, то обіцяли народу, що старі корумповані часи закінчаться. Чому досі хтось вважає, що він особисто може спробувати стати винятком з цієї обіцянки та поводитися настільки зухвало? Хочу, щоб усі посадовці, всі депутати уважно ще раз подивилися на себе, на свої справи й затямили – за хабарництво буде дуже боляче.

Крім того, глава держави сподівається, що НАБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура й Офіс генпрокурора працюватимуть значно швидше й продуктивніше для того, щоб викривати діяльність корупціонерів у владі.

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Він також зазначив, що вимагає від правоохоронних органів реальних вироків.

– Не раз на місяць демонструвати нам гучну справу, а системно, день у день, максимально напружуючи свої можливості, показувати результат, – додав Зеленський.

Скандал із нардепом Юрченком

13 вересня НАБУ оголосило про підозру помічнику нардепа від Слуги народу Олександра Юрченка. Нібито він мав передати хабар за правки до законопроекту, який пов’язаний з побутовими відходами.

15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід помічнику нардепа у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 000 552 грн застави.

Водночас, народний депутат від Слуги народу Ірина Верещук повідомила, що вважає, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру самому нардепу Олександру Юрченку.

Хоча напередодні Венедіктова заявляла, що для цього потрібні докази, оскільки без встановлення факту використання службового становища та факту одержання хабаря повідомити про вчинення злочину неможливо.