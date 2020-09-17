Мэр Харькова Геннадий Кернес проходит лечение от коронавируса в реанимационном отделении клиники Шарите в Берлине.

Он находится в сознании, сообщил в Telegram-канале бизнесмен Павел Фукс.

— Сейчас проходит курс лечения в палате интенсивной терапии. Он в сознании, давление, как у космонавта, — написал Фукс.

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Кернесу запрещено пользоваться гаджетами.

Кернес заболел коронавирусом

О заболевании Геннадия Кернеса на коронавирус, стало известно в начале сентября. СМИ сообщили, что якобы Кернес впал в кому. Но в Харьковском горсовете опровергли эту информацию.

У Кернеса подтвердили Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.

16 сентября Кернеса самолетом доставили из Харькова в Берлин.

Источник: Павел Фукс