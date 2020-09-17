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Факты / Украина / Политика

Состояние тяжелое: Кернеса доставили в клинику Шарите

Городского голову Харькова Геннадия Кернеса в ночь на четверг привезли на лечение в немецкую клинику Шарите в Берлине.

Об этом сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс.

— Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику Шарите, — написал он.

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По его словам, состояние Кернеса тяжелое. Но Фукс утверждает, что городской голова в сознании и они обменялись несколькими словами по видеосвязи.

16 сентября, около 21.50, самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

У Кернеса подтвердили коронавирус и двустороннее воспаление легких. 10 сентября его госпитализировали в 17-ю городскую больницу Харькова.

В начале сентября начала появляться информация, что Кернес заболел коронавирусом.

Позже медиа публиковали материалы об ухудшении состояния городского головы из-за того, что он не появлялся на публике.

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