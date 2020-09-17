Городского голову Харькова Геннадия Кернеса в ночь на четверг привезли на лечение в немецкую клинику Шарите в Берлине.
Об этом сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс.
— Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику Шарите, — написал он.
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По его словам, состояние Кернеса тяжелое. Но Фукс утверждает, что городской голова в сознании и они обменялись несколькими словами по видеосвязи.
16 сентября, около 21.50, самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.
У Кернеса подтвердили коронавирус и двустороннее воспаление легких. 10 сентября его госпитализировали в 17-ю городскую больницу Харькова.
В начале сентября начала появляться информация, что Кернес заболел коронавирусом.
Позже медиа публиковали материалы об ухудшении состояния городского головы из-за того, что он не появлялся на публике.