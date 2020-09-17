Міський голова Харкова Геннадій Кернес проходить лікування від коронавірусу у реанімаційному відділенні клініки Шаріте у Берліні.
Він знаходиться в свідомості, повідомив у Telegram-каналі бізнесмен Павло Фукс.
– Нині проходить курс лікування у палаті інтенсивної терапії. Він у свідомості, тиск, як у космонавта, – написав Фукс.
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Кернесу заборонено користуватися гаджетами.
Кернес захворів на коронавірус
Про захворювання Геннадія Кернеса на коронавірус, стало відомо на початку вересня. ЗМІ повідомили, що нібито Кернес впав у кому. Але у Харківській міськраді спростували цю інформацію.
У Кернеса підтвердили Covid-19 та двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували у 17-у міську лікарню Харкова.
16 вересня Кернеса літаком доставили з Харкова до Берліна.
Джерело: Павло Фукс