Міський голова Харкова Геннадій Кернес проходить лікування від коронавірусу у реанімаційному відділенні клініки Шаріте у Берліні.

Він знаходиться в свідомості, повідомив у Telegram-каналі бізнесмен Павло Фукс.

– Нині проходить курс лікування у палаті інтенсивної терапії. Він у свідомості, тиск, як у космонавта, – написав Фукс.

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Кернесу заборонено користуватися гаджетами.

Кернес захворів на коронавірус

Про захворювання Геннадія Кернеса на коронавірус, стало відомо на початку вересня. ЗМІ повідомили, що нібито Кернес впав у кому. Але у Харківській міськраді спростували цю інформацію.

У Кернеса підтвердили Covid-19 та двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували у 17-у міську лікарню Харкова.

16 вересня Кернеса літаком доставили з Харкова до Берліна.

Джерело: Павло Фукс