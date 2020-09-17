Міського голову Харкова Геннадія Кернеса в ніч на четвер привезли на лікування в німецьку клініку Шаріте в Берліні.

Про це повідомив бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс.

– Близько години ночі Геннадій Кернес прилетів в клініку Шаріте, – написав він.

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За його словами, стан Кернеса важкий. Але Фукс стверджує, що міський голова в свідомості і вони обмінялися кількома словами по відеозв’язку.

16 вересня, близько 21.50, літак з Кернесом на борту вилетів з Харкова до Берліна.

У Кернеса підтвердили коронавірус і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували у 17-у міську лікарню Харкова.

На початку вересня почала з’являтись інформація, що Кернес захворів на коронавірус.

Пізніше медіа публікували матеріали про погіршення стану міського голови через те, що він не з’являвся на публіці.