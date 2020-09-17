Паломників-хасидів, які перебувають на українсько-білоруському кордоні, закликали повернутися додому, тим паче що Україна не має наміру давати їм дозвіл на в’їзд.

З такою заявою до них звернувся міністр у справах вищої освіти Ізраїлю Зеев Елькін.

За його словами, влада країни зробила все задля того, щоб забезпечити їм можливість потрапити до України і дістатися до Умані, проте отримала кінцеву негативну відповідь.

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Водночас у МВС України повторно нагадали, що Україна до 28 вересня закрила свої кордони для іноземців і робити виняток для паломників-хасидів не має наміру.

– Україна через пандемію закрила кордони для іноземців. Винятків для хасидів не буде, – зазначив радник глави МВС Михайло Апостол.

Він порадив їм повернутися додому, бо наближається похолодання. За його словами, ситуація на кордоні і в Умані перебуває під контролем.

Паломників, які вже в Умані, пропустять до могили Рабі Нахмана, але лише якщо вони дотримуватимуться карантинних заходів.

Ситуація з паломниками-хасидами

Щороку тисячі паломників-хасидів приїжджають до Умані на святкування іудейського нового року Рош ха-Шана, який цьогоріч відбудеться 18-20 вересня.

Однак через пандемію коронавірусу і погіршення епідситуації в Україні Кабмін заборонив іноземцям перетинати кордон.

Через це паломники застрягли на кордоні.

Джерело: Інтерфакс, Україна-24