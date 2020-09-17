Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від партії Слуга народу Олександру Юрченку.

Генпрокуратура та САП після вивчення усіх матеріалів, що стосуються справи ухвалили рішення щодо підписання підозри нардепу та обрання запобіжного заходу.

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– Ми разом із прокурорами САП у цій справі провели декілька годин над вивченням матеріалів щодо цього кримінального провадження, в результаті чого я ухвалила рішення і, відповідно – одночасно відповідальність, підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою, – зазначила Венедіктова.

Справа Олександра Юрченка

15 вересня детективи НАБУ та прокурори САП встановили, що народний депутат Олександр Юрченко організував корупційну схему.

Правоохоронці скерували до генпрокурора проект повідомлення про підозру народному обранцю, проте листи залишили без відповіді, що унеможливило його притягнення до відповідальності.

Тоді генеральний прокурор Ірина Венедіктова зазначила, що вона досі не отримала матеріали справи, у якій звинувачують Юрченка у отриманні хабаря, тому без встановлення факту використання службового становища та факту одержання хабаря повідомити про вчинення злочину неможливо.

НАБУ влітку 2020 року отримало інформацію про організовано злочинну групу, учасники якої отримували неправомірну вигоду за використання своїх депутатських повноважень.

13 вересня НАБУ оголосило про підозру помічнику нардепа Олександра Юрченка. А 14 вересня стало відомо, що депутат від Слуги народу Юрченко ухвалив рішення вийти з фракції та партії, поки не доведе свою невинуватість.