На 2021 год в госбюджет заложено повышение зарплат врачам экстренной медпомощи до 22 тыс. грн.

Об этом в ходе пресс-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, тариф предоставления экстренной медицинской помощи рассчитывается от количества населения в регионе. На сегодняшний день сумма составляет 164 грн на человека.

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— На следующий год мы предложили, чтобы тариф составлял 412 грн. Мы учли повышение зарплат. Зарплата врача, по нашим расчетам, должна составлять около 21-22 тыс. грн, водителя – не менее 12 тыс. грн. Помимо этого, в средства заложили весь перечень лекарств,- сказал Степанов.

Также он отметил, что в 2021 году вводятся индикаторы качества работы экстренной медпомощи.

— В настоящее время в Украине вовремя приезжают к пациенту только в 31% случаев, в следующем году мы рассчитываем на 60%, в 2022 – 75%, в 2023 – не менее 85%. У нас есть план реформирования экстренной медпомощи, — отметил Степанов.

Зарплаты медикам повысить должны с 1 сентября. Так, врачи должны получить доплату в размере 70% от должностного оклада (3 561 грн в месяц), специалисты с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием — 50% (2 361 грн), младший медперсонал — 25% (1 181 грн).