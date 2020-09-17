Українцям не варто очікувати соціальних виплат європейського рівня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, не дивлячись на те, що наступного року буде підвищення зарплат, громадянам України не варто очікувати соціального забезпечення європейського рівня.

– Поставлена задача підвищення зарплат науковцям і вчителям, медикам і, на скільки це можна, пенсіонерам, – сказав Зеленський.

Однак він додав, що з наступного року плануються доплати пенсіонерам старше 75 років.

Читайте: Кабмін планує підвищити зарплати бюджетникам з 1 вересня

– Чи варто очікувати, що вона одразу буде європейського рівня? Я думаю, що очікувати цього не треба. Але наступного бюджетного року вона буде збільшена, – відзначив президент.

Вийти на нормальний рівень соціального забезпечення Зеленський прогнозує за декілька років.

Також на 2021 рік у держбюджет закладено підвищення зарплат лікарям екстреної медичної допомоги до 22 тис. грн.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, тариф надання екстреної медичної допомоги розраховується від кількості населення в регіоні. Станом на сьогодні сума становить 164 грн на людину.