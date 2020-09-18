Ученые украинского происхождения Андрей Потоцкий и Иван Максимов стали лауреатами Шнобелевской премии за достижения в физике.

Они исследовали реакцию дождевого червя на вибрации. Как оказалось, под влиянием вибраций черви создают почти такие же узоры, как и капли воды.

Читайте: Жизнь после смерти реальна, если существует бесконечная вселенная – физик

По словам ученых, результаты их работы могут пригодиться на практике. Во-первых, исследования можно использовать в робототехнике. Во-вторых, результаты будут полезными при изучении импульсов мозга как неинвазивный метод.

Сейчас Андрей Потоцкий и Иван Максимов — члены Свинбернского университета технологий в Мельбурне (Австралия).

Шнобелевская премия

Шнобелевская премия — это своеобразная пародия на Нобелевскую премию, которую основал юмористический журнал Annals of Improbable Research (Анналы невероятных исследований). Премии присуждаются в различных категориях за исследования, которые “заставляют смеяться, а потом задуматься”.

В этом году лауреатами Шнобелевской премии также стали главнокомандующие шести государств, в частности Путин, Трамп и Лукашенко.

Источник: The Guardian