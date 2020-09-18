Вчені українського походження Андрій Потоцький та Іван Максимов стали лауреатами Шнобелівської премії за досягнення у фізиці.

Вони досліджували реакцію дощового черв’яка на вібрації. Як виявилося, під впливом вібрацій хробаки створюють майже такі ж візерунки, як і краплі води.

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За словами науковців, результати їхньої роботи можуть стати у нагоді на практиці. По-перше, дослідження можна використовувати у робототехніці. По-друге, результати будуть корисними під час вивчення імпульсів мозку як неінвазивний метод.

Зараз Андрій Потоцький та Іван Максимов є членами Свінбернського університету технологій у Мельбурні (Австралія).

Шнобелівська премія

Шнобелівська премія – це своєрідна пародія на Нобелівську премію, яку започаткував гумористичний журнал Annals of Improbable Research (Аннали неймовірних досліджень). Премії присуджуються в різних категоріях за дослідження, які “змушують сміятися, а згодом задуматися”.

Цьогоріч лауреатами Шнобелівської премії також стали головнокомандувачі шести держав, зокрема Путін, Трамп і Лукашенко.

Джерело: The Guardian