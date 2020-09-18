Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего узника Кремля 49-летнего Владимира Балуха.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

— Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября, — заявил Аваков.

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Столичные правоохранители в ходе расследования установили, что накануне Владимир Балух вместе с друзьями отмечал годовщину освобождения из плена в ресторане Козак. Около полуночи Владимир вышел из заведения и направился в ресторан Edem.

— Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой — потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь, — рассказали в ГУ НП в Киеве.

Злоумышленником оказался местный житель 1988 года рождения.

— Он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов, — отметили в полиции.

Задержанному грозит наказание по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Нападение на Балуха

Ночью 8 сентября жестоко избили Владимира Балуха — бывшего политзаключенного Кремля. До сих пор он находится в тяжелом состоянии. У пострадавшего была обнаружена тяжелая черепно-мозговая травма.

18 сентября журналист Роман Сущенко рассказал, что Владимира Балуха ввели в состояние медикаментозной комы, поскольку он приходил в себя и пытался сорвать повязку с головы.