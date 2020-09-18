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Факти / Україна

Підозрюваний у нападі на Балуха затриманий

Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на колишнього в’язня Кремля 49-річного Володимира Балуха.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

– Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха 8 вересня, – заявив Аваков.

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Столичні правоохоронці під час розслідування встановили, що напередодні Володимир Балух разом із друзями відзначали річницю звільнення з полону у ресторані Козак. Близько півночі Володимир вийшов із закладу і попрямував до ресторану Edem.

– Там у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік вдарив його ногою – потерпілий впав і втратив свідомість. Після цього зловмисник втік, не надавши постраждалому допомогу, – розповіли у ГУ НП у Києві.

Зловмисником виявився місцевий мешканець 1988 року народження.

– Він прийшов у гості до знайомого, який працює охоронцем в одному із ресторанів, – зазначили у поліції.

Затриманому загрожує покарання за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Напад на Балуха

Уночі 8 вересня жорстоко побили Володимира Балуха – колишнього політв’язня Кремля. До сьогодні він перебуває у тяжкому стані. У потерпілого була виявлена тяжка черепно-мозкова травма.

18 вересня журналіст Роман Сущенко заявив, що Володимира Балуха ввели в стан медикаментозної коми, оскільки він приходив до тями і намагався зірвати пов’язку з голови.

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