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Факти / Надзвичайні події

Працювали на нелегальній фабриці – у Польщі затримали українців

На Заході Польщі поліція затримала 16 людей, 12 з яких – громадяни України. Вони працювали на нелегальній фабриці з виробництва сигарет.

Наразі причетні до справи перебувають під вартою, такий запобіжний захід, терміном у три місяці, їм призначив суд міста Познань.

Як зазначають польські правоохоронні органи, діяльність з виробництва здійснювалась у підсобному приміщенні житлового будинку з 2019 року. Частина угрупування проживала у тому ж місці.

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Під час проведення операції поліція вилучила понад 5,8 млн одиниць сигарет з зареєстрованою маркою відомого бренду, 1,7 тонн тютюну, 1 млн злотих, а також три автомобілі. Один з них – вантажівка для перевезення продукції, ймовірно, закордон.

  • затримання українців у Польщі
  • затримання українців у Польщі
  • затримання українців у Польщі
  • затримання українців у Польщі
  • затримання українців у Польщі
  • затримання українців у Польщі
  • затримання українців у Польщі
  • затримання українців у Польщі
  • затримання українців у Польщі
  • затримання українців у Польщі
Працювали на нелегальній фабриці – у Польщі затримали українців / 5 фотографий

Наразі збитки Держказначейства Польщі оцінюють у 6,5 млн злотих (4,4 млн грн). Проте, якщо підтвердиться версія з вивезенням сигарет за межі країни, сума може скласти 40 млн злотих (298 млн грн).

В Естонії затримали українських заробітчан

У серпні Міністерство внутрішніх справ Естонії повідомило про затримання групи заробітчан з України.

Вони не пройшли обов’язкову 14-денну самоізоляцію, а одразу приступили до роботи. За таке порушення їм може грозити стягнення у розмірі €9,6 тис.

Джерело: Центральне слідче бюро поліції Польщі

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